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Sakarya'da 400 adet sentetik hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erenler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 400 adet sentetik hap, 10 gram kenevir tohumu ve 10 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba09:31 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:31

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Erenler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesi Ekinli Mahallesinde ikamet eden M.Ç. isimli şüphelinin ikametine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şüphelinin evinde mahkeme kararı ile yapılan ve uyuşturucu köpeğinin de eşlik ettiği aramalarda; 400 adet sentetik hap, 10 gram kubar esrar maddesi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.Ç.’nin jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından gün içerisinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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