Sakarya’da bir aylık terör operasyonu bilançosu: 41 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 3 Kasım-3 Aralık tarihleri aralığında toplam 118 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen 41 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

52 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, 21 şüpheli ise emniyet müdürlüğünce ve adli makamlarca serbest bırakıldı. FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak toplam 97 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, adli mercilere sevk edilen 23 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 49 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış 21 şüpheli ise emniyet müdürlüğünce ve adli makamlarca serbest bırakıldı.

DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak 12 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, adli makamlara sevk edilen 12 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekipler tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüyle ilgili olarak 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. SOL (DHKP/C-THKP/C) terör örgütleri ile ilgili olarak da 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 1 zanlıya ise adli kontrol tedbiri uygulandı.