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Güncel

Sakarya'da bir muhtar tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 14:22 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 14:22
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Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih Tektaş ile Turgay Baş (39) henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tektaş, yanında bulundurduğu tabancayla Baş'a ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baş, kaçmaya çalışırken girdiği bir dükkanda yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan Tektaş'ı arama çalışması başlattı.

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