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Sakarya’da canlı tavuk yüklü kamyon devrildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği canlı tavuk yüklü kamyon devrildi. Kamyonda bulunan 5 bin tavuktan 100’ü telef oldu.

  • İHA
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Kaza, Kaynarca ilçesi Büyük Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait tavuk firmasına canlı tavuk götürmekte olan A.S. idaresindeki 34 UV 4520 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak devrildi. Yol kenarındaki arsaya yan yatan kamyonda bulunan yaklaşık 5 bin canlı tavuktan 100’ü telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası diğer canlı tavuklar ise başka kamyonlar yardımıyla fabrikaya taşındılar.
 
Öte yandan, devrilen kamyon yol kenarından çekici yardımıyla kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
 

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