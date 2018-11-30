Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şüpheliler S.A.M.A.K, F.R.K.K. ve D.A.A.A. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden F.R.K.K'nin örgütün sözde eski El Anbar Valisi olduğu ve örgüt mensuplarının Irak'tan Türkiye'ye nakil görevini üstlendiği, S.A.M.A.K'nin ise örgütün finans işlerinde faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılmıştı.