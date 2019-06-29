Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Sakarya’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
DEAŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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