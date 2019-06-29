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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

DEAŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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