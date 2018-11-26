Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu şüpheli N.N.H.H. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada bulunan dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.