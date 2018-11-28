Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.