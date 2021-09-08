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Sakarya'da eğitim uçağı düştüğü ihbarı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.

DHA8 Eylül 2021 Çarşamba 14:30 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:53
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Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi'ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.

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