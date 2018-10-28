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Sakarya'da bir kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve AGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan fabrikanın bir bölümündeki sanayi tipi tüpler, patlama riskine karşı dışarı çıkarılmaya çalışılıyor.

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