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Sakarya'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 21:57 - Güncelleme:
Sakarya'da feci kaza: İki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı
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Ahmet A. yönetimindeki (45) 54 AAL 956 plakalı otomobille Serkan Ş. idaresindeki (45) 59 AEB 681 plakalı otomobil, Vakıf Mahallesi Ada Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından açıldı.

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