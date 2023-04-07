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Güncel

Sakarya'da feci kaza: Tır sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarparak alev alan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Sakarya'da feci kaza: Tır sürücüsü hayatını kaybetti
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D-650 kara yolu ilçe merkezi Yenice Mahallesi mevkisinde plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak bariyer ve trafik levhalarına çarptı.

Çarpmanın ardından çekici kısmında yangın çıkarken sürücü araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dorse kısmına da sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Sürücünün hayatını kaybettiği yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Bir süre kapanan kara yolunun Bilecik istikametinde trafik, yangının söndürülmesinin ardından tek şeritten sağlanıyor.

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