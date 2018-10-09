Sakarya'da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında toplamda 12 eski emniyet mensubunu gözaltına aldı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı talimatı kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon kapsamında meslekten ihraç edilmiş olan Sakarya’dan 11, Eskişehir’den 1 toplamda 12 emniyet mensubu TEM ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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