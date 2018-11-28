Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu
Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, bir muvazzaf uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf uzman çavuş E.Ş. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Uzman çavuş E.Ş. çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.