Sakarya'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen 3 ayrı operasyonda E.S (32), A.H.Ç (53), E.R (37), M.G (51) ve F.U (60) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 810 paket gümrük kaçağı sigara, 121 şişe/kutu gümrük kaçağı içki, 344 cinsel içerikli hap ve 5 kutu cinsel içerikli jel ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.