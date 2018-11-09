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Sakarya'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen 3 ayrı operasyonda E.S (32), A.H.Ç (53), E.R (37), M.G (51) ve F.U (60) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 810 paket gümrük kaçağı sigara, 121 şişe/kutu gümrük kaçağı içki, 344 cinsel içerikli hap ve 5 kutu cinsel içerikli jel ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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