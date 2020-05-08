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Sakarya'da karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda karantinada tutulan 655 kişi evlerine gönderilmeye başlandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 13:04 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 13:04
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Kuveyt ve Dubai'den Türkiye'ye 24 Nisan'da giriş yapan vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Serdivan ilçesindeki Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu ile Hendek ilçesindeki Hendek Kız Öğrenci ve Abdurrahman Gürses Erkek Öğrenci yurtlarındaki gözetim süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan aralarında öğrenci ve işçilerin bulunduğu 655 kişi otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Tedbirler kapsamında seyrek oturma düzeninde araçlara bindirilen vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü tarafından da fidan hediye edildi.

Karantina sürecini dolduran vatandaşlardan işçi Nafi Gedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurtta kaldıkları süre zarfında kendilerine çok güzel hizmet edildiğini belirtti.

Çok iyi şekilde ağırlandıklarını ve kendilerini evlerinde hissettiklerini anlatan Gedik, yetkililere teşekkür etti.

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