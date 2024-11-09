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Sakarya'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçmesiyle 4 araç birbirine girdi. Oluşan trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 22:33 - Güncelleme:
Sakarya'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanı: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzeri Karakamış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünde ilerlemekte olan Emircan Doğukan Bıyık (21) idaresindeki 54 ZZ 412 plakalı Hyundai marka otomobil kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Korucuk yönünde ilerlemekte olan T.B. kontrolündeki 54 TK 149 Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Korucuk istikametinde ilerlemekte olan F.T. idaresindeki 54 AIB 316 Fiat marka hafif ticari araç ile D.K. kontrolündeki 54 EG 970 plakalı araçta kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 54 ZZ 412 plakalı otomobil sürücüsü Emircan Doğukan Bıyık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

T.B., F.T. ve S.T. isimli 3 yaralı ise bölgedeki müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DUBLE YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebi ile duble yolun her iki yönü de trafiğe kapandı. Diğer sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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