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Sakarya'da kaza: Çok sayıda ölü var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Sakarya'da kaza: Çok sayıda ölü var
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D-140 kara yolu Balbalı Kavşağı'nda, Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer, Burak ve İbrahim Tunca, araçlarda sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Hacer Tunca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunca'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Yaralılardan Nihat Çakıl ve Murat Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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