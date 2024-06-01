İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2024 Cumartesi / 25 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2363
  • EURO
    34,9606
  • ALTIN
    2412.19
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sakarya'da koku paniği! Açıklama geldi

Sakarya Valiliği, kentin bazı yerlerinde halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek koku tespit edildiğini bildirdi.

AA1 Haziran 2024 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Sakarya'da koku paniği! Açıklama geldi
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erenler bölgesinde oluşan koku neticesinde vatandaşların 112 Acil Çağrı birimine şikayette bulunduğu aktarıldı.

AFAD ekiplerince yapılan ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehlikeye düşürmeyecek bir koku tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinesinde Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erenler Belediyesi ve AFAD'dan 25 kişilik ekip oluşturulmuş ve kokunun kaynağı ivedilikle araştırılmaya başlanmıştır. Gerekli detaylı bilgi, koku kaynağı tespit edildiğinde kamuoyuyla tekrardan paylaşılacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.