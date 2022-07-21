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Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 02:46 - Güncelleme:
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Karasu Kaynarca yolu Denizköy mevkisinde, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil Bay'ın kullandığı 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali Kutlu yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör kazaya karıştı.

Kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü Kutlu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Bay ve aynı araçta bulunan Hasan Elmacı ile Haydar Kakıcı da Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynarca Karasu yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Kazayı duyan MHP ilçe teşkilatı mensupları olay yerine geldi, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

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