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Sakarya'da korkutan orman yangını: Yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

AA11 Ağustos 2020 Salı 15:40 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:40
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Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pilavcı, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini kaydetti.

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