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Sakarya'da korkutan yangın

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan metal otomatik kapı sistemleri dükkanında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

IHA16 Ağustos 2024 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Sakarya'da korkutan yangın
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Yangın, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Osmanlı Sokak üzerinde bulunan metal otomatik kapı sistemleri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda çalışanların dışarıda olduğu esnada yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebepten çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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