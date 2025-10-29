İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,954
  • EURO
    48,84
  • ALTIN
    5415.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
Güncel

Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Sakarya'da kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti
ABONE OL

Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul, yol yapımı sırasında yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU ÖZKUL'A ULAŞTI

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu Özkul'a ulaştı. Yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • kuyu kazısı
  • işçi ölümü
  • Akyazı

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.