Sakarya'da lüks otomobillerin şasi numaralarını değiştiren zanlılar tutuklandı
Sakarya merkezli 7 ilde yapılan operasyonda lüks otomobillerin şasi numaralarını değiştiren 4 kişi tutuklandı, 17 araca el konuldu.
- AA
Sakarya ve yurt genelinde perte çıkan lüks otomobillerin motor şasi numaralarının, aynı marka araçlarla değiştirildiği bilgisine ulaşan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakarya'nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Bursa, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında "change" işlemi yapılan 17 araca el konulduğu, şasi numaraları değiştirilen lüks araç sayısının 75 olduğu bildirildi.
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