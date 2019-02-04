Sakarya'da maç sonrası bir kadın 2 kadını bıçakla yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepespor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı. Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y.'ye bıçakla yaraladı.

BIÇAKLAYAN KADIN GÖZALTINDA

2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.