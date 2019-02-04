Sakarya'da maç sonrası bir kadın 2 kadını bıçakla yaraladı
Sakarya'da, dün oynanan Sakaryaspor-Hacettepespor maçını izleyen iki kadın, maç çıkışı başka bir kadın tarafından bıçaklandı. Bıçaklanan kadınlar tedavi altına alınırken, şüpheli kadınında gözaltına alındığı öğrenildi
- AA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kadın bıçakla yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M.C. ve B.Y, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepespor maçını izledikten sonra Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndan ayrıldı. Stad dışında kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, aralarında husumet olduğu belirtilen M.C. ve B.Y.'ye bıçakla yaraladı.
BIÇAKLAYAN KADIN GÖZALTINDA
2 kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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