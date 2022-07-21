Sakarya'da Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kozluk Mahallesi mevkisinde İsmet Aydın (82) idaresindeki 34 ERU 544 plakalı otomobil, park halindeki 41 ADK 309 plakalı otomobile çarptı.

Aydın'ın kullandığı otomobil, çarpmanın ardından Melen Çayı'na devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aydın'ı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri de destek verdi.

Olay yerine çağrılan vinç vasıtasıyla sudan çıkarılan otomobilde Aydın'ın cesedi bulundu.

Aydın'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.