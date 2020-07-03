AA 03 Temmuz 2020 Cuma 11:36 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 14:47

Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAKANLAR SOYLU VE KOCA, BÖLGEYİ ÖNCE HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede inceleme yapıyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde 15 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın bulunduğu alana helikopterle gelen Bakanlar Soylu ve Koca, bölgeyi önce havadan inceledi.

Daha sonra fabrika alanına gelen Soylu ve Koca'ya, Bakan Selçuk da eşlik etti. Bakanların patlamanın meydana geldiği fabrika alanındaki incelemeleri devam ediyor.

Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de destek verdiği ve zaman zaman patlamaların yaşandığı bölgede Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

SAKARYA VALİSİ: PATLAMALAR DEVAM ETTİĞİ İÇİN ŞU ANDA OLAYA MÜDAHALE EDEMİYORUZ

Vali Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hendek'te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor." dedi.

"Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada." diyen Kaldırım, "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu için, patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Ben de olay yerine varmak üzereyim." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 arası insan var ama patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır." denildi.

ÇELİK: DUALARIMIZ CANLARIMIZLA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, "Dualarımız canlarımızla. Sakarya Hendek’te patlama olan havai fişek fabrikasında canlarımız var. Allah hepsini korusun. Tüm dualar ve gayretler onlar için." ifadesini kullandı.

KINIK: DUMANIN SOLUNMAMASI GEREKİYOR

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Sakarya Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir." dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 UÇAK, 2 HELİKOPTER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Havai fişek fabrikasında patlamayla ilgili olarak) Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN KOCA: 2 CAN KAYBIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." dedi.

