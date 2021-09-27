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Sakarya'da meydana gelen trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ve Pamukova ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:41
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Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde Faruk Subaşı (57) idaresindeki 34 UV 7148 plakalı otomobil, köprü üzerindeki demir korkuluklara çarparak 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Subaşı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Pamukova ilçesinde ise D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden C.H.B'nin kullandığı 67 AP 807 plakalı minibüs, Gökgöz Mahallesi mevkisinde Y.S'nin kullandığı 34 NZ 3155 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçlar bariyerlere çarparak durabildi.

Ambulansla Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Y.S. ile otomobildeki L.S'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

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