İHA 09 Temmuz 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:22

Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

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