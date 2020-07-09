İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8679
  • EURO
    7,7813
  • ALTIN
    400.445
  • BIST100
    118744
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'da şiddetli bir patlama daha: Yaralılar var
Güncel

Sakarya'da şiddetli bir patlama daha: Yaralılar var

Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği Taşkısığı bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor.

İHA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:22
ABONE OL

Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.