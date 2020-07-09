Sakarya'da şiddetli bir patlama daha: Yaralılar var
Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği Taşkısığı bölgesine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor.
İHA09 Temmuz 2020 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:22
Sakarya'da patlamamış havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.