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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü
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Yenidoğan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Müslüm Y. (28) ile E.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, evinden aldığı pompalı tüfekle Müslüm Y'ye ateş etti.

Saldırıda Müslüm Y'nin yanı sıra saçma isabet eden 2 kişi de yaralandı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Müslüm Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin E.Ç'nin de aralarında yer aldığı 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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