26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sakarya'da silahlı kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.E. (21), M.E. (57), F.H. (43), A.E. (62) ve K.H. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E, M.E. ve F.H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye gelen yaralı yakınları arasında çıkan arbede ekiplerce önlendi.

Başkan Erdoğan istedi, Gönül Dağı´nı söyledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

#CANLI Devletin zirvesi Samsun'da

#CANLI Devletin zirvesi Samsun'da

Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' açıklaması

Diyanet'ten 'bayrak ve Atatürk posteri' açıklaması

Günlerdir aranıyordu... Acı haber geldi

Günlerdir aranıyordu... Acı haber geldi

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Savaş uçağı böyle şehre çakıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi

Savaş uçağı böyle şehre çakıldı, o anlar saniye saniye kaydedildi

Milli Muharip Uçak ile ilgili müthiş haber! İşte hangardan çıkacağı tarih

Milli Muharip Uçak ile ilgili müthiş haber! İşte hangardan çıkacağı tarih

Bu fotoğraf bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi

Bu fotoğraf bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çekildi

Operasyon geçiren ünlü sanatçıdan iyi haber

Operasyon geçiren ünlü sanatçıdan iyi haber
 

POPÜLER HABERLER

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

İstiklal Caddesi´nde arı paniği

Bu kalemlerin tanesi 300 TL

Bu kalemlerin tanesi 300 TL

Devletin zirvesi Samsun'da

Devletin zirvesi Samsun'da

Madonna'dan Filistin bayrağı sürprizi

Madonna'dan Filistin bayrağı sürprizi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA