Sakarya'da şizofren hastası, koyun otlatan aileyi tüfekle rehin aldı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen bir kişi, elindeki tüfekle merada koyun otlatan aileyi 3 saat rehin aldı. Başka bir çoban tarafından uzaklaştıran şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.