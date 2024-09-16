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Sakarya'da soğutma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Sakarya'da soğutma çalışmaları sürüyor
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Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki siloların yanındaki bölümde dün meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Olayın yaşandığı andan itibaren müdahaleye devam eden itfaiye erleri, zaman zaman dumanların yükseldiği patlama bölgesinde soğutma çalışması yapıyor. Polis ekipleri de fabrika önünde güvenlik önlemleri alıyor.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Bu arada Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan dün soğutma çalışmaları sırasında cansız bedenine ulaşılan kişinin, işçilerden Mesut Şimay (27) olduğu belirlendi.

Şimay'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

- OLAY

Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edilmiş, patlama anında ve ardından çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile Hendek Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin patlamada yaralandığını, yaralılardan ikisinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu.

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