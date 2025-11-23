İSTANBUL 22°C / 13°C
Güncel

Sakarya'da şüpheli ölüm! Cesedi 150 metre uzakta bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 30 yaşındaki kayıp genç, aracının bulunduğu bölgedeki 150 metrelik şarampolde ölü olarak bulundu. Olay yerinde tüfek ve kan izleri dikkat çekti.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 10:08 - Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu.

Serdivan Selahiye Mahallesi, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu. AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz'ı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

