İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2148
  • EURO
    47,0005
  • ALTIN
    4353.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Sakarya'da şüpheli ölüm!

Sakarya'da iki gündür kendisinden haber alınamayan Fevzi Candemir, bahçesinde ölü bulundu.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Sakarya'da şüpheli ölüm!
ABONE OL

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınmayan kişi bahçesinde ölü bulundu.

Mahdumlar Mahallesi Bakallar mevkisinden aldığı arsaya prefabrik ev yapan Fevzi Candemir'den iki gündür haber alamayan yakınları, bölgedeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan araştırma sonucu Candemir, bahçesine hayvanları için yaptığı barakanın önündeki tahta parçalarının altında bulundu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Candemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

  • Fevzi Candemir
  • Sakarya haberleri
  • ölü bulundu

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.