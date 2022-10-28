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Sakarya'da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Sakarya'da terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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Sakarya Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek üzere ülkeye geldiği tespit edilen 1 zanlı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 gün önce Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette, örgütsel faaliyetleriyle ilgili verdiği bilgiler sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise ilde terör örgütlerinin faaliyetinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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