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Sakarya'da yapılan terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.

15 Ekim'de, Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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