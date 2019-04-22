Sakarya'da yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda, iki ayrı olayda, yoğun tipi nedeniyle araçları kara saplanan 10 kişi, sivil savunma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Acelle Yaylası'na kamp amacıyla gelen Salih Akdoğan, Ömer Pala, Selman İnanç, Erman Türk, Ahmet Yedek ve Ali Eren Kalaycı yoğun tipiye yakalandı. Araçları kara saplanan 6 kişi, yaylada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile Sakarya Radyo Amatörler Derneği (SAKRAD) ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu 6 kişiyi kurtardı.
Vatandaşların öğle saatlerinde kurtarılmasının ardından yeni bir ihbar alan SAKTİM ekipleri, yeniden Acelle Yaylası'na gitti.
Yaylada mahsur kalan Muhammet-Burçak Çelik ile İlhan-Nihan Gürses çifti, SAKTİM ve Dokurcun Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
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