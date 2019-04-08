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Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yolcu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, 78 BS 510 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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