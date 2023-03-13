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Sakarya'da zincirleme trafik kazası

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Sakarya'da zincirleme trafik kazası
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Kaza, Söğütlü ilçesi Sıraköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kaynarca istikametinden Söğütlü istikametine doğru 20001 Sokak üzerinde seyir halinde olan Naim Özdemir kontrolündeki 41 HV 686 plakalı otomobil önündeki aracı sollamaya çıktı. Özdemir kontrolündeki otomobil, bu esnada karşı şeritten gelen 54 FA 094 plakalı Mercedes marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Daha sonrasında sokak üzerindeki 54 TV 898 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası için bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce Naim Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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