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Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, örgütsel doküman, dijital materyal ve bir tabancaya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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