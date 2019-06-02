Sakarya'daki depremle ilgili önemli açıklama

Bakan Kurum: Sakarya'daki depremde can ve mal kaybı söz konusu değil
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sakarya'daki depremle ilgili açıklamasında, 'İlk aldığımız bilgilere göre, herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.
Kurum, “İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tüm Sakarya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti’ni ziyaret etti. Kurum burada Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
"İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil"
Sakarya’da meydana gelen depremle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün 16.08’de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi yapıyoruz. Tüm Sakarya’mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde tamamlamak zorundayız” dedi.
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