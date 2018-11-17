Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 39 kilo eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda F.T'nin (34) kullandığı kalas yüklü tırı Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde durdurdu.

Tırda yapılan aramada, valizlere doldurulmuş 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 avro ve 970 liraya da el konuldu.

F.T, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.