İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0592
  • EURO
    48,4543
  • ALTIN
    5405.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakarya'dan 36 ile yayıldı: Çocuk istismarcılarına gözaltı ve tutuklama
Güncel

Sakarya'dan 36 ile yayıldı: Çocuk istismarcılarına gözaltı ve tutuklama

Sakarya merkezli 36 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, çocuklara yönelik müstehcenlik suçlarına karışan 86 kişi gözaltına alındı. 25 zanlı tutuklandı.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Sakarya'dan 36 ile yayıldı: Çocuk istismarcılarına gözaltı ve tutuklama
ABONE OL

Sakarya merkezli 36 ilde, "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

  • çocuk istismarı
  • çocuk suçları
  • müstehcenlik suçları

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.