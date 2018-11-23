Sakarya’nın Ardından Kocaeli ve Düzce’de Hayata Geçiyor

Sakarya’nın en büyük projesi unvanına sahip Univa Öğrenci Evi Kampüsü’ndeki 808 dairenin tümünün satışının gerçekleşmesinin ardından Kocaeli ve Düzce’deki projeler için de şimdiden yüzde 25 oranında rezervasyon yapıldı. Univa Kocaeli’nin 95 milyon TL’lik, Univa Düzce’nin ise 120 milyonluk TL’lik yatırımla hayata geçirileceğini açıklayan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, “İnşaatlar 2019 yılının Mart ayında başlayacak. Başlangıç fiyatları ise Düzce Projesi’nde 175.000 TL, Kocaeli Projesi’nde ise 225.000TL olacak” dedi.

Türkiye’de başlattığı yeni yatırım fırsatıyla gayrimenkul sektöründe adeta yeni bir dönemin kapılarını aralayan Erkanlı Holding’in dünyaca ünlü Asset Campus iş birliğiyle hayata geçirdiği “ Univa Öğrenci Evi Kampüs leri”, Sakarya’daki yoğun ilginin ardından Kocaeli ve Düzce’deki projelerini hayata geçiriyor. Bir ilke imza atarak Türkiye’yi gayrimenkul sektöründe yeni bir alternatif yatırım imkanıyla tanıştıran Erkanlı Holding, bu misyonunu yeni projeleriyle sürdürmek için düğmeye bastı

Türkiye’deki öğrenci ve yurt sayısı Univa’ya ilham oldu

Erkanlı Holding’in inşaat sektöründeki faaliyetlerine 2000 yılında başladığını anlatan Rıza Erkanlı, sektöre Ankara’daki 12 dairelik yap-sat konut projesiyle adım attıklarını, daha sonra ise yurtdışındaki çalışmalara yöneldiklerini belirtti. Bu kapsamda ilk duraklarının Cezayir olduğunu dile getiren Rıza Erkanlı, “Cezayir’de 2009 yılına kadar başkent ile birlikte üç kentte konut ve ofis inşaatının da aralarında bulunduğu karma projelere imza attık. 2010 yılından itibaren Türkiye’deki gayrimenkul geliştirme faaliyetlerimize devam ettik. Bu süre zarfında Türkiye’de birbirinin benzeri projeler yapılıyordu. Biz de tam da bu noktada sektörün ihtiyacı olan projeler yapmaya karar verdik ve bu konuda araştırma yapmaya başladık” diye konuştu.

Gayrimenkul ve yatırım sektörünün ihtiyacı olan yeni proje araştırması kapsamında Türkiye’deki öğrenci sayısı ve yurt ihtiyaçlarını içeren bir rapor hazırlattıklarını dile getiren Erkanlı, bu rapora istinaden de öğrenci evi geliştirme yatırım ve işletme alanında önemli bir noktaya gelmiş ABD, İngiltere ve Avrupa’ya geziler düzenleyerek buradaki büyük oyuncularla görüştüklerini söyledi. “Ve sonunda kafamda bir yapı oluştu. Tamamen öğrenci evine konsantre olmaya karar verdik” ifadelerini kullanan Rıza Erkanlı, “Hem yatırımcı hem de işletmeci olacağımız projede karar kıldık ve böylece Univa’nın temelleri atılmaya başlandı. Öğrenci evleri konusunda yatırımcı ve işletmeci olarak Türkiye’deki en büyük kuruluş olma hedefine odaklandık. Aynı dönemde AB ve dünyada bu yönde ihtiyaca cevap veren firmalar ciddi ilerleme gösteriyordu” dedi.

3.2 milyon öğrenci için açık var!

Türkiye’de 7.6 milyon öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin 4.2 milyonunun devamlı olarak üniversiteye gittiğini, kalanın ise açık öğretim ve yüksek lisans alanlarını tercih ettiğini aktaran Erkanlı, Türkiye’deki yurtların kapasitesine dikkat çekti. “Devlet yurtları ve özel yurtlarının kapasitesi bu 4.2 milyonun sadece 1 milyonuna yetiyor” açıklamasını yapan Rıza Erkanlı, “Burada 3.2 milyonluk açık var. Bunların da bir kısmı evlerde ve kendi şehirlerinde kalıyor. Ciddi bir ihtiyaç ve potansiyel var. Ayrıca mevcut yurtları inceledik ve içlerinde iyi örnekler olmasına rağmen birçoğunda nitelik anlamında eksiklikler olduğunu gördük. Buralarda öğrenciler yalnızca kalsın, yatsın ve gitsin şeklinde bir yapılanma söz konusu. Sosyal alanlar eksik, ihtiyaçları karşılayabilecek fonksiyonlar yok, birçok eksiklik var. Bu alana odaklanarak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan, sosyalleşmesini sağlayan hatta ihtiyacın da ötesine geçen projeler gerçekleştirmek için kolları sıvadık” diye konuştu.

Sosyal ve teknoloji odaklı yaşam alanı

“ Öğrenci evi işletme ve yatırım markası” olma hedefinde iki önemli noktanın üzerinde durduklarını söyleyen Erkanlı, şu ifadeleri kullandı: “Birinci nokta, Univa sosyal ve hareketli bir yaşam alanı. Öğrenciler basketbol, futbol oynayabilecek, gösteri alanlarında faaliyetler gerçekleştirebilecek ve konferanslar dinleyecekler. Yani kişisel gelişimlerini de üniversiteye paralel olarak burada devam ettirebilecekler. İkincisi ise Univa, aynı zamanda teknolojik bir alan olacak. Kampüs içinde gençler ile entegre her türlü teknolojiyi kullanacağız. Ayrıca Univa projelerinde kalacak öğrenciler için bir aplikasyon geliştireceğiz. Bu aplikasyon aracılığıyla tüm ihtiyaçlarına tek bir çatı altından ulaşabilecekler. Univa’nın ana hedefi sosyal ve teknolojik anlamda bir öğrenci evi projesi olmak. Dünyada da aslında çok eksiği olan bir yapı bu. Bazı gelişmiş ülkelerde bu konuda iyi adımlar atmışlar ama yaşayan kampüs az. Bu sebeple bu markayı oluşturduk.”

Dünyada gayrimenkul yatırımında en hızlı büyüyen alternatif alan öğrenci evleri!

ABD, İngiltere ve ilgili ülkelerde en çok yatırım alan ve en hızlı büyüyen gayrimenkul çeşidinin öğrenci evleri olduğunu vurgulayan Rıza Erkanlı, araştırmalara göre 2007 ile 2015 arasında İngiltere’de yapılan gayrimenkul yatırımlarının yaklaşık yüzde 80’inin öğrenci evlerine yapıldığını açıkladı. Rıza Erkanlı, “Öğrenci evleri konut ve ofis yatırımlarının çok önüne geçti ve çok daha hızlı büyüyor. Önümüzdeki 10 yılda da bu ivmenin devam edeceğini açıkça görüyoruz. Birçok ülkede üniversitelerin sayısı artıyor, kapasiteleri büyüyor. Aynı zamanda gayrimenkul sektöründe en çok yabancı yatırımcı alan da öğrenci evleri. Tüm bunlara bağlı olarak da öğrenci evi yatırımları hızla büyüyor” dedi.

Bu noktada Türkiye’deki duruma da dikkat çeken Rıza Erkanlı, “Türkiye’nin de kendi dinamikleri var tabi. Türkiye, 7 milyonu aşkın öğrenci potansiyelinin yanı sıra Ortadoğu ve çevre ülke öğrencilerini de çeken bir ülke olma konumuna doğru ilerliyor. Türkiye’de mevcut üniversiteler kapasitelerini arttırıyor ve aynı zamanda da yeni üniversiteler kuruluyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi öğrenci evleri aynı hızla gelişmemiş, son dönemde kamu ve özel sektör yatırımlarının hızlanmasına rağmen daha çok yatırıma ihtiyaç var. Bu nedenle sadece Türk öğrenciler için değil Ortadoğu başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen üniversite öğrencileri içinde yüksek potansiyel mevcut” açıklamasını yaptı.

160 milyon TL’lik yatırımla Sakarya’nın en büyük projesi!

Yaşanan gelişmeler doğrultusunda Erkanlı Holding olarak gayrimenkul sektöründeki bu önemli açığı fark ettiklerini ve ilk projelerini Sakarya’da hayata geçirmeye karar verdiklerini anlatan Rıza Erkanlı, 2016’nın Eylül’ünde ruhsat aldıklarını ve projeye 2017 yılının Mart ayında bugünkü rakamlar ile 160 milyon TL’lik yatırımla başladıklarını söyledi. Öğrenci evi kampüsleri alanında ilk tercihlerinin neden Sakarya olduğu sorusuna da açıklık getiren Rıza Erkanlı, “Anadolu’da ve İstanbul’a yakın yerlerde bulunan üniversitelerde büyük gelişmeler var. Özellikle Sakarya Türkiye’nin en büyük 5. üniversitesi ve çok hızlı büyüyor. 100.000 öğrenci nüfusu var. Bu çok büyük bir rakam, İstanbul’da birçok köklü üniversite bile bu kadar nüfusa sahip değil. Bölgesel olarak da birçok yere yakın. Yeni bölümler de çok hızlı açılıyor. Yaptığımız analizde Sakarya’daki üniversite bölgesindeki yurtların, öğrenci talebinin ancak yüzde 36’sını karşılandığını gördük” dedi.

Univa bölgenin cazibe merkezi olacak

İlk Univa Öğrenci Evi Projesi’nin 2019-2020 sezonunda öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını vurgulayan Erkanlı, proje kapsamında Ağustos – Eylül gibi öğrencilerin kabul edilmeye başlanacağını belirtti. Projedeki dairelerin tamamının satıldığını açıklayan Erkanlı, “808 daire ve 60 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projemize başladığımız dönem 125 bin TL olan fiyatlar 220 bin TL ile bitti. Orada hayat başladığında fiyatlar çok daha fazla artacak. Bunun sebebi de işletmeye açılması ile ticari ve alışveriş alanlarında önemli markaların bizim projemizin içinde yer alacak olması. Sakarya Univa Öğrenci Evi Kampüsü, bölgedeki büyük bir eksikliği de kapatacak. Çok iyi markaların geldiği, alışveriş yapılabilecek, her türlü sosyal sanatsal etkinliklerin olduğu bölgesel bir cazibe merkezi olacağız. Çünkü öğrenci nerede ise çekim alanları da orada oluyor” dedi.

“ Yabancı yatırımcı payı yüzde 67”

Sakarya’nın en büyük projesi olma özelliğine sahip Univa Öğrenci Evi Kampüsü’nün aynı zamanda yüzde 67’lik yabancı yatırımcı oranı ile de ön plana çıktığının altını çizen Erkanlı, şu açıklamaları yaptı:

“ Biz projeyi yaparken hesabımızda Ortadoğulular yoktu. Fakat onlar bizi buldu. Bunun birkaç nedeni var. ABD ve Londra gibi ülkelerde bu tip projeleri biliyorlar, yatırım yapmışlar ve ciddi para kazanmışlar. Bize gelip neden burada yoktu dediler ve böyle projenin başlamasından mutlu oldular. İlk proje olmamızdan dolayı hızlı hareket ettiler ve proje bazında en çok yabancı yatırımı alan proje Univa Sakarya oldu. Burada en önemli özelliklerden biri amortisman süresi. Şu an Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımının ortalama geri dönüş süresi 25 yıllara kadar çıkmışken bizim projemizde bu süre 8 yıl. İlk yatırım yapanlarda bu süre 6 yıla kadar düşebiliyor. Öğrenci başına minimum 900 TL. kiralama bedeliyle üç öğrencinin kalabileceği projede, yatırımcı lar toplamda 2 bin 700 TL ’lik kira getirisine sahip olab iliyor. Söz konusu gelirin yüzde 40’ı işletme giderlerine ayrılırken , yüzde 60’lık kısmı olan 1.620 TL’si de yatırımcılara kira geliri olarak akta rılıyor.

Düzce ve Kocaeli’ne 215 milyon TL yatırım!

Univa Öğrenci Evleri zincir markasının yeni yatırımlarını açıklayan Rıza Erkanlı, projelerin Kocaeli ve Düzce’de başlayacağını vurguladı. Projelerin ana kampüslerin yanında yer alacağını dile getiren Rıza Erkanlı, şu bilgileri verdi:

“ Bir tanesi Kocaeli Umuttepe Kampüsü’nün hemen karşısında. 95 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçireceğimiz proje 27 bin metrekarelik inşaat alanına ve 800 adet yatak kapasitesine sahip. Düzce Üniversitesi Kampüsü’nün hemen yanında yer alan ve 120 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçecek Univa Düzce projemiz ise 50 bin metrekarelik inşaat alanına ve 1.600 adet yatak kapasitesine sahip. Bu projemiz ticari alan ve yapıları ile Düzce’nin en büyük projesi olacak.

İnşaatlar 2019 yılının Mart ayında başlayacak. Zemin etütleri ve sondajlar bitti. Satışlar ise bu ay itibariyle başlıyor. Başlangıç fiyatı 175.000 TL olan Univa Düzce’de teslim fiyatını minimum 285.000TL, başlangıç fiyatı 225.000 TL olan Kocaeli Projesi’nde ise teslim fiyatını minimum 370.000 TL olarak bitirmeyi hedefliyoruz. İkisinin de brüt satış alanları 60 metrekare. Aralık 2020’de Kocaeli, Eylül 2021’de Düzce projemizi teslim etmeyi planlıyoruz.”

Yüzde 25’i için rezervasyon alındı bile!

Her iki projenin de yoğun ilgiyle karşılaştığına dikkat çeken Rıza Erkanlı, “Hatta ilk projemizden öğrenci evi satın alanlar, yeni projelerimizin yüzde 25’i için rezervasyon yaptırdı. Bunun da yüzde 15’i yine yabancı yatırımcı. Söz konusu projelerde başlangıç fiyatlar ile alanlar yatırımlarını 6.5 yılda, ortalamada ise yine 8 yılda amorti edebilecek. Bu iki projenin de çok kısa zamanda satışının tamamlanacağını ön görüyoruz” dedi.

Sırada İstanbul ve İzmir var!

Önümüzdeki sürece ilişkin projeleri hakkında bilgiler veren Rıza Erkanlı, şu açıklamaları yaptı:

“ Şimdi İstanbul ve İzmir’de de Univa öğrenci evi projeleri geliştirme planımız var. Hali hazırda tamamlanan ve devam eden projelerimizin öğrenci kapasitesi 5 bin, beş yıl içinde de bunu 10 bine çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde de öğrencilerin toplu taşımayla üniversitelerine rahatlıkla ulaşabileceği veya üniversitelere yakın, yapısı bize uyan, MEB standartlarına uyarlayabileceğimiz hazır binaları da satın alarak, bunları projelerimize eklemek istiyoruz. İstanbul’daki öğrenciler üniversitelerine çok rahat gidebilmek ve aynı zamanda da şehir hayatını yaşamak istiyor. Bu kapsamda metro, metrobüs gibi toplu taşıma güzergahlarına yakın olan projeler bizim için kıymetli. Tüm bunlarla birlikte de İstanbul’da çok değerli projeler yapıldı. Ancak geleneksel konut projelerinde ve bunların satışlarında yavaşlamalar var. Bu bağlamda İstanbul’da proje geliştiren bazı firmalar bizimle iletişime geçti ve bunların bazılarının Univa standartlarına uygun olması sebebiyle görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa ve Anadolu yakasında, lokasyonu ve standartları bize uygun projeleri satın alıp Univa öğrenci evine dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Dönem öğrenci evi dönemi!