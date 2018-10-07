Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Samet D., Sibel K. ve araçta bulunan Umut D. yaralandı. Kaza sonrasında her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.