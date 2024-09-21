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  • Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden zanlı tutuklandı
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Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden zanlı tutuklandı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan şüpheli 'yağmaya teşebbüs” suçundan tutuklandı.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'i darp eden zanlı tutuklandı
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Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.

'YAĞMAYA TEŞEBBÜS' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan C.Ş, "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Şüpheli C.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia ettiği öğrenildi.

C.Ş'nin olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu, görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürdüğü belirtildi.

Öte yandan görüntüyü çektiği tespit edilen S.İ'nin ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.

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