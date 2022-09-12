Sakin Şehir (Cittaslow) Birliği Malatya'da

Sakin Şehir (Cittaslow) Birliğine kabul edilmesinden sonra ilçedeki değişimleri değerlendirmek ve yerinde görmek üzere birlik başkanı ile yetkilileri Malatya'nın Arapgir İlçesini ziyaret etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından karşılanan Cittaslow Uluslararası Birlik Başkanı Mauro Migliorini ve eşi Cristina Dall'est, Birlik Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, Türkiye Aday Kentler ve İdari İşler Sorumlusu Ece Çınar ziyaretlerde bulundu.

Heyet Arapgir'de tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yerinde görme imkanı buldu. İlçe hakkında detaylı bilgi veren Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Samime Aydınlar Kültür Merkezinde ilçe hakkında brifing verdi. Heyet, ileriki süreçte yapılacak projeler ve protokoller için istişarelerde bulunuldu.

İlçe merkezindeki incelemelerden sonra Onar Mahallesinde bulunan tarihi kaya mezarları ile 800 yıllık Büyük Ocak Cem evi ziyaret edildi. Ardından Kozluk çayına geçen heyet, buradaki mesire alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Kaşkaloğlu Konağı ve Hotelini ziyaret eden heyet, Koru Mahallesinde Hacı Bayram Fırat isimli üreticinin üzüm bağında hasat gerçekleştirdi. Heyet, Arapgir'deki tarihi dokunun, doğanın ve kültürün kendilerini çok etkilediğini belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Arapgir, bir yıl önce sakin şehir sertifikasını almıştı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, 27 Kasım 2021 tarihinde, Malatya'nın Arapgir, İzmir'in Foça ve Bursa'nın İznik ilçelerini sakin şehirler arasına alıp sertifikalarını vermişti.