''Sakın yanlış yapmayın'' mesajı! Kılıçdaroğlu ilçe başkanlarını kafese alıyor

28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından kurultayda koltuğu kaptırmamak için aylardır partisinin tüm yöneticilerine 4 koldan baskı uygulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez "değişimcilerin kalesi" olarak adlandırılan İstanbul'un ilçe başkanlarını genel merkeze çağırdı. Kongreleri tamamlanır tamamlanmaz tüm başkanları Ankara'ya davet eden Kılıçdaroğlu, toplantıda kendilerine kurultay sürecinin önemini anlatarak net bir şekilde "yanlış yapmayın" mesajı verdi.

TEK TEK TASFİYE ETTİ

Kendisine yönelik "istifa" baskısına kalkan yapmak için tüm MYK üyelerinin toplu istifasını onaylayan, ardından da 90'a yakın danışmanını tasfiye eden Kılıçdaroğlu, bu süreçte değişim yanlısı il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak örgüte gözdağı verdi.

Değişimcilerin önünü kesebilmek için 3 aydır gençlik kollarından belediye başkanlarına kadar partinin önde gelen tüm isimleriyle toplu görüşmeler yapan Kılıçdaroğlu, toplantıların tamamında kendine destek isteyerek kurultayda görevi bırakmayı düşünmediğinin sinyallerini verdi.

Kılıçdaroğlu'nun koltuk hırsından nasibini alan son grup ise İstanbul'un CHP'li ilçe başkanları oldu.

"SAKIN HA YANLIŞ YAPMAYIN"

Kongrelerini tamamlar tamamlamaz genel merkeze çağrılan ilçe başkanlarına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Sabah'ın haberine göre, Merak uyandıran görüşmede Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha koltuğu bırakmayacağına yönelik sinyaller verdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre yerel seçimler öncesi kurultayın önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "bu süreçte yanlış yapmayın" şeklinde mesajlar vererek genel merkezden bağımsız hareket edilmemesi talimatını verdi.

BİLDİRİ İMZALATMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki değişimcilerin daha önce de hızla destekçi toplamaya başlaması üzerine 81 il başkanını genel merkeze çağıran Kılıçdaroğlu, kendileri ile tam 8,5 saat görüşmüş ve ardından "kendisine destek bildirisi" yayımlamalarını istemişti.

20'ye yakın il başkanının bu duruma itiraz etmesi üzerine toplantıda kriz çıkmış, 1 gün sonra Kaftancıoğlu'nun baskısıyla il başkanları tarafından ortak bildiri yayımlanmak zorunda kalmıştı.