Sakız Adası açıklarında 13 Türk personelli gemi kaza yaptı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir."