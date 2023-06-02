İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sakız Adası açıklarında 13 Türk personelli gemi kaza yaptı! Ekipler bölgeye sevk edildi
Güncel

Sakız Adası açıklarında 13 Türk personelli gemi kaza yaptı! Ekipler bölgeye sevk edildi

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli gemi çatıştı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Sakız Adası açıklarında 13 Türk personelli gemi kaza yaptı! Ekipler bölgeye sevk edildi
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sakız Adası'nın 9 mil kuzeybatısında Vanuatu bayraklı Türk sahipli ve 13 Türk personeli bulunan yüksüz ANT isimli gemi ile Singapur bayraklı POTENTIA isimli geminin çatıştığı, ANT isimli geminin 1 No'lu ambarından su aldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) koordinesinde, bölgedeki ticari gemiler olay yerine yönlendirilmiş olup gemilerin bulunduğu bölgeye varmışlardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz kurtarma unsurları da bölgeye yönlendirilmiştir. Olay AAKKM tarafından takip edilmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.